Close to 10 Million Gallons of Sewer Overflows Reported in Mobile

MOBILE, Ala. (WKRG) – Mobile Area Water and Sewer system is reporting that over 9.5 Million gallons of untreated water have spilled into local waterways as a result of the heavy rains from Tropical Storm Cindy.

The list includes several locations reporting more a million gallons each and the spills are still ongoing at some locations:

Location Estimated Total Volume (gals) Receiving Water 2335 DOG RIVER DR. S. 22,800 DOG RIVER 2751 VALLEY DR. @ RIVERSIDE DR. ONGOING DOG RIVER 2335 DOG RIVER DR. S. 308,000 DOG RIVER 2409 OCTAVIA DR. S. 32,400 DOG RIVER 2102 GIMON CIR. 54,500 ESLAVA CREEK 2907 DEMETER ST. 7,000 ESLAVA CREEK 3652 PIN OAK DR. 3,875 ESLAVA CREEK 3 ESLAVA ST. 675 ESLAVA CREEK 800 HOLCOMBE AVE. 1,350 ESLAVA CREEK 2306 PEER CT. 14,450 ESLAVA CREEK 213 SEMINOLE ST. 54,000 ESLAVA CREEK 2752 BARKSDALE DR. 68,500 ESLAVA CREEK 251 ISLAND CT. 175,250 ESLAVA CREEK 27 AUDUBON PL. 1,460,000 ESLAVA CREEK LAUREL ST. @ DAVITT ST. 317,500 ESLAVA CREEK LAUREL ST. @ DAVITT ST. 3,175 ESLAVA CREEK LAUREL ST. @ DAVITT ST. 63,500 ESLAVA CREEK 175 WESTWOOD ST. 26,050 ESLAVA CREEK 208 WESTWOOD ST. 130,250 ESLAVA CREEK 204 SEMINOLE ST. 13,125 ESLAVA CREEK 101 MOHAWK ST. @ ELIZABETH ST. 1,600,000 ESLAVA CREEK MCVAY DR. @ NAVCO RD. 607,250 ESLAVA CREEK 50 WESTWOOD ST. @ HOMEWOOD ST. 33,500 ESLAVA CREEK CLEARMONT ST. @ HOUSTON ST. 23,550 ESLAVA CREEK CLEARMONT ST. @ BIENVILLE AVE. 23,550 ESLAVA CREEK 1710 GULF FIELD DR. N. 2,246 ESLAVA CREEK 211 WESTWOOD ST. 18,100 ESLAVA CREEK Location Estimated Total Volume (gals) Receiving Water 1102 GIMON CIR. 524,000 ESLAVA CREEK 100 DEMOUY AVE. 40,800 ESLAVA CREEK CONTI ST. @ DEMOUY AVE. 7,100 ESLAVA CREEK CONTI ST. @ DEMOUY AVE. 7,100 ESLAVA CREEK 63 DEMOUY AVE. @ CONT ST. 1,590,000 ESLAVA CREEK 766 JOHNSTON AVE. 93,9125 ESLAVA CREEK CONTI ST. @ DEMOUY AVE. 7,100 ESLAVA CREEK 6204 HIGHWAY 90 W. (EASEMENT) ONGOING HALLS MILL CREEK 3957 DEMETROPOLIS RD. 27,700 HALLS MILL CREEK 4115 RIVIERE DU CHIEN RD. 514,500 HALLS MILL CREEK 4115 RIVIERE DU CHIEN RD. 720,300 HALLS MILL CREEK 3 ESLAVA ST. 675 MOBILE RIVER 1 ESLAVA ST. (3) 2,925 MOBILE RIVER PECAN ST. & BUTCHERS LN. 89,000 THREE MILE CREEK 1557 PECAN ST. 1,900 THREE MILE CREEK TONLOURS DR. @ LOURDES CIR. 6,050 THREE MILE CREEK 2121 LAKE DR. 11,275 THREE MILE CREEK 1671 GOVERNMENT ST. 575 THREE MILE CREEK 1701 GOVERNMENT ST. 1,200 THREE MILE CREEK BESTEDA ST. @ PATTERSON ST. (2) 880 THREE MILE CREEK 2102 PRICHARD AVE. 725 THREE MILE CREEK CHATEAGUE ST. @ BAXTER ST. 12,400 THREE MILE CREEK TONLOURS DR. @ THREE MILE CREEK 5,140 THREE MILE CREEK LAKE DR @ TRICENTENNIAL PARK 235,250 THREE MILE CREEK 93 SIDNEY PHILLIPS DR. 240 THREE MILE CREEK 2261 DUBROCA ST. 1,050 THREE MILE CREEK 522 BIZZELL AVE. 23,500 THREE MILE CREEK 600 BIZZELL AVE. 12,600 THREE MILE CREEK 2267 LEVERT DR. 960 THREE MILE CREEK 2668 MILL ST. @ JULIAN ST. 744,750 THREE MILE CREEK TONLOURS DR. @ THREE MILE CREEK 365,625 THREE MILE CREEK 1050 LUBEL AVE. 95,170 THREE MILE CREEK 2102 PRICHARD AVE. 1,460 THREE MILE CREEK 2102 PRICHARD AVE. 4,500 THREE MILE CREEK SIENA VISTA DR. (DEAD END) 6,780,000 THREE MILE CREEK 2261 LEVERT DR. 110 THREE MILE CREEK