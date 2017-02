Mardi Gras Schedule

2017 MOBILE MARDI GRAS PARADE SCHEDULE

All downtown parades roll on Route A except where noted.

FRIDAY, FEBRUARY 10

6:30 pm…………………………………………………… Conde Cavaliers Parade

SATURDAY, FEBRUARY 11

2:30 pm ……………………………………… Bayport Parading Society Parade

3:00 pm …………………………………………………..Mystic DJ Riders Parade

6:30 pm …………………………………………………………….Pharaohs Parade

7:00 pm ………………………………………………………Order of Hebe Parade

7:30 pm …………………………………………………..Conde Explorers Parade

THURSDAY, FEBRUARY 16

6:30 pm ………………………………………………. Order of Polka Dots Parade

FRIDAY, FEBRUARY 17

6:30 pm …………………………………………………………Order of Inca Parade

SATURDAY, FEBRUARY 18

2:00 pm …………………………………………………….. Mobile Mystics Parade

2:30 pm ……………………………………….Mobile Mystical Revelers Parade

3:00 pm ………………………………………… Mobile Mystical Friends Parade

6:30 pm ……………………………………………………… Maids of Mirth Parade

7:00 pm ……………………………………..Order of Butterfly Maidens Parade

7:30 pm ……………………………………………Krewe of Marry Mates Parade

SUNDAY, FEBRUARY 19

6:30 pm ……………………………………………. Neptune’s Daughters Parade

7:00 pm …………………………………………………………………….. OOI Parade

MONDAY, FEBRUARY 20

6:30 pm ………………………………………………………Order of Venus Parade

7:00 pm ……………………………………………..Order of Many Faces Parade

TUESDAY, FEBRUARY 21

6:30 pm …………………………………………………..Order of LaShe’s Parade

THURSDAY, FEBRUARY 23

6:30 pm ………………………………………….Mystic Stripers Society Parade

FRIDAY, FEBRUARY 24

6:30 pm ………………………………………………Crewe of Columbus Parade

SATURDAY, FEBRUARY 25

12:00 noon ………………………………………………………………Floral Parade

12:30 pm ……………………………………………….. Knights of Mobile Parade

1:00 pm …………………………………………..Mobile Mystical Ladies Parade

1:30 pm …………………………………………………….Order of Angels Parade

6:00 pm …………………………………………………….Mystics of Time Parade

SUNDAY, FEBRUARY 26 (JOE CAIN DAY)

2:00 pm …………………………………….. King Elexis I Motorcade (Route E)

2:30 pm ………………………………………………………..Joe Cain Procession

5:00 pm ……………………………………………Le Krewe de Bienville Parade

MONDAY, FEBRUARY 27 (LUNDI GRAS)

11:00 am ………….Arrival of King Felix III (at foot of Government Street)

12:00 noon ………………………………….. King’s Parade and Floral Parade

3:00 pm ………….MLK Business & Civic Organization Parade (Route D)

3:30 pm ……………………………..MLK Monday Mystics Parade (Route D)

4:00 pm ………………………………Northside Merchants Parade (Route D)

7:00 pm …………………………………………Infant Mystics Parade (Route F)

7:30 pm ………………………………………Order of Doves Parade (Route F)

TUESDAY, FEBRUARY 28 MARDI GRAS DAY (FAT TUESDAY!)

10:30 am ………………………………………………….Order of Athena Parade

12:30 pm ……………………………………………….Knights of Revelry Parade

1:00 pm …………………………………………………………King Felix III Parade

1:30 pm ……………………………………………………Comic Cowboys Parade

2:00 pm …………………………………MAMGA Mammoth Parade (Route B)

6:00 pm ……………………………………….Order of Myths Parade (Route C)

2017 BALDWIN COUNTY MARDI GRAS PARADE SCHEDULE

FRIDAY, FEBRUARY 17

6:45 pm ………………………………………………Apollo’s Mystic Ladies (Daphne)

SATURDAY, FEBRUARY 18

1:00 pm ………………………………………..The Haven’s Mystic Mutts (Fairhope)

6:45 pm …………………………………………….Knights of Ecor Rouge (Fairhope)

FRIDAY, FEBRUARY 24

6:45 pm ……………………………………………….Maids of Jubilee (Fairhope)

SATURDAY, FEBRUARY 25

2:00 pm ………………………………………..Krewe of Mullett Mates (Mullet Point)

5:30 pm …………………………………………Mystics of Pleasure (Orange Beach)

6:45 pm ……………………………………………….Shadow Barons (Daphne)

SUNDAY, FEBRUARY 26

2:30 …………………………………………….Loyal Order of the Firetruck (Daphne)

MONDAY, FEBRUARY 27 (LUNDI GRAS)

6:45 pm ……………………………………….Order of Mystic Magnolias (Fairhope)

TUESDAY, FEBRUARY 28 (FAT TUESDAY!)

10:00 am …………………………………………..Gulf Shores Parade (Gulf Shores)

2:00 pm …………………………………….Orange Beach Parade (Orange Beach)