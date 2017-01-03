Storm Damage Reports to Start the New Year

This data, known as Local Storm Reports, is compiled and provided by the Mobile office of the National Weather Service. It is the initial reports of damage on January 1 and 2 of 2017. Some reports may later be added or updated as information becomes available.
If there is damage in your community, and nobody reported it to your local EMA or to the National Weather Service, it usually will not show up in the official record. To report storm damage in the WKRG-TV News 5 area directly to the National Weather Service, use this form http://www.srh.noaa.gov/StormReport_new/SubmitReport.php?site=mob
The format is time, type of event, city followed by date, county, state, and how it was reported, followed by a description.
0350 AM TSTM WND DMG ENSLEY
01/01/2017 ESCAMBIA FL UNKNOWN
WIND DAMAGE REPORTED IN ENSLEY…FLORIDA. SEVERAL STRUCTURES DAMAGED NEAR CHEMSTRAND AND RAY ROADS. REPORTED BY ESCAMBIA EMA OFFICIALS
0215 AM FLOOD 5 SE BARNETT CROSSROADS
01/02/2017 ESCAMBIA AL UNKNOWN
GRISSETT BRIDGE ROAD NEAR BARNETT CROSSROADS REPORTED FLOODED AND IMPASSABLE BY ESCAMBIA 911.
1047 AM TSTM WND DMG 3 WNW LEAKESVILLE
01/02/2017 GREENE MS BROADCAST MEDIA
TREE FELL ON A TRUCK NEAR THE PRISON IN GREENE COUNTY. TIME ESTIMATED VIA RADAR.
1133 AM LIGHTNING BAGDAD
01/02/2017 SANTA ROSA FL 911 CALL CENTER
HOUSE FIRE ON ENCHANTED OAK COURT DUE TO LIGHTNING STRIKE.
1135 AM LIGHTNING NAVARRE
01/02/2017 SANTA ROSA FL 911 CALL CENTER
HOUSE FIRE ON SURFSIDE COVE DUE TO LIGHTNING STRIKE.
1200 PM TSTM WND DMG 2 NNE JACKSON
01/02/2017 CLARKE AL EMERGENCY MNGR
TREE ON A HOME ON BELVIEW CIRCLE NEAR JACKSON. SEVERAL OTHER TREES DOWN ACROSS THE AREA. TIME ESTIMATED BASED ON RADAR.
1200 PM TSTM WND DMG JACKSON
01/02/2017 CLARKE AL EMERGENCY MNGR
WINDOWS BLOWN OUT OF THE SUBWAY IN JACKSON. SOME INJURIES REPORTED.
1205 PM LIGHTNING GULF BREEZE
01/02/2017 SANTA ROSA FL 911 CALL CENTER
HOUSE FIRE ON AUTUMN BREEZE CIRCLE DUE TO LIGHTNING STRIKE.
1225 PM LIGHTNING 4 SE MOBILE REGIONAL AIRPORT
01/02/2017 MOBILE AL FIRE DEPT/RESCUE
HOUSE FIRE ON CORTEZ DRIVE DUE TO LIGHTNING STRIKE.
0104 PM FLASH FLOOD JACKSON
01/02/2017 CLARKE AL EMERGENCY MNGR
FOREST AVENUE CLOSED FROM FLASH FLOODING.
0147 PM FLASH FLOOD 2 N BEAUMONT
01/02/2017 PERRY MS LAW ENFORCEMENT
WATER OVER THE ROAD AT RIVER LOOP AND BILLY BRELAND RD.
0115 PM TSTM WND DMG 2 N ALMA
01/02/2017 CLARKE AL EMERGENCY MNGR
MULTIPLE MOBILE HOMES DAMAGED IN THE PERRY CHAPEL COMMUNITY OFF OF BRYAN JOHNSON RD. TIME ESTIMATED VIA RADAR.
0200 PM FLASH FLOOD JACKSON
01/02/2017 CLARKE AL EMERGENCY MNGR
THE FISH HOUSE RESTAURANT HAD WATER INSIDE THE RESTAURANT.
0200 PM FLASH FLOOD JACKSON
01/02/2017 CLARKE AL EMERGENCY MNGR
3 MOBILE HOMES FLOODED ON WARREN STREET IN JACKSON.
0200 PM FLASH FLOOD JACKSON
01/02/2017 CLARKE AL EMERGENCY MNGR
10-12 HOUSES WITH FLOODING ON CHERRY AVE IN JACKSON.
0201 PM FLASH FLOOD JACKSON
01/02/2017 CLARKE AL EMERGENCY MNGR
COUNTY EM REPORTS NUMEROUS ROADS ARE CLOSED DUE TO FLASH FLOODING ACROSS CLARKE COUNTY.
0212 PM FLOOD BREWTON
01/02/2017 ESCAMBIA AL BROADCAST MEDIA
PERSIMMON STREET IN BREWTON IS CLOSED DUE TO RISING WATER FROM BURNT CORN CREEK
0246 PM TSTM WND DMG GULF SHORES
01/02/2017 BALDWIN AL BROADCAST MEDIA
NUMEROUS REPORTS OF WIND DAMAGE IN AND AROUND GULF SHORES AND THE LITTLE LAGOON PASS AREAS.
0330 PM TSTM WND DMG WAYNESBORO
01/02/2017 WAYNE MS EMERGENCY MNGR
COUNTY EM REPORTS MANY TREES AND POWERLINES DOWN ACROSS WAYNE COUNTY. TIME ESTIMATED VIA RADAR
0326 PM TSTM WND DMG 3 SSE INDIAN SPRINGS
01/02/2017 PERRY MS EMERGENCY MNGR
TREES AND POWER LINES DOWN ON MEMORIAL CHURCH RD. TIME ESTIMATED VIA RADAR.
0330 PM TSTM WND DMG WAYNESBORO
01/02/2017 WAYNE MS EMERGENCY MNGR
COUNTY EM REPORTS MANY TREES AND POWERLINES DOWN ACROSS WAYNE COUNTY. TIME ESTIMATED VIA RADAR
0330 PM TSTM WND DMG GONZALEZ
01/02/2017 ESCAMBIA FL BROADCAST MEDIA
LOCAL MEDIA REPORTS TREE FELL ON A VEHICLE IN GONZALEZ.
0433 PM LIGHTNING BAGDAD
01/02/2017 SANTA ROSA FL 911 CALL CENTER
HOUSE FIRE ON ENCHANTED OAK COURT DUE TO LIGHTNING STRIKE.
0435 PM LIGHTNING NAVARRE
01/02/2017 SANTA ROSA FL 911 CALL CENTER
HOUSE FIRE ON SURFSIDE COVE DUE TO LIGHTNING STRIKE.
0442 PM TSTM WND DMG 5 NNW TILLMANS CORNER
01/02/2017 MOBILE AL BROADCAST MEDIA
NUMEROUS REPORTS OF TREES AND LIMBS DOWN ACROSS WEST MOBILE WITH THUDERSTORM PASSAGE. TIME ESTIMATED VIA RADAR.
0505 PM LIGHTNING GULF BREEZE
01/02/2017 SANTA ROSA FL 911 CALL CENTER
HOUSE FIRE ON AUTUMN BREEZE CIRCLE DUE TO LIGHTNING STRIKE.
0516 PM FLASH FLOOD 3 WNW OAK GROVE
01/02/2017 ESCAMBIA FL PUBLIC
NUMEROUS REPORTS OF FLOODED ROADWAYS AND BRIDGES ACROSS NORTHERN ESCAMBIA COUNTY, FL.
0525 PM LIGHTNING 4 SE MOBILE REGIONAL AIRPORT
01/02/2017 MOBILE AL FIRE DEPT/RESCUE
HOUSE FIRE ON CORTEZ DRIVE DUE TO LIGHTNING STRIKE.
0521 PM TSTM WND DMG 6 S BEATRICE
01/02/2017 MONROE AL EMERGENCY MNGR
COUNTY EM REPORTS TREES AND POWERLINES DOWN NEAR CORNER FORK RD AND HIGHWAY 42 IN MONROE COUNTY. TIME ESTIMATED VIA RADAR.
0516 PM FLASH FLOOD 3 WNW OAK GROVE
01/02/2017 ESCAMBIA FL PUBLIC
NUMEROUS REPORTS OF FLOODED ROADWAYS AND BRIDGES ACROSS NORTHERN ESCAMBIA COUNTY, FL.
0556 PM TSTM WND DMG PENSACOLA
01/02/2017 ESCAMBIA FL BROADCAST MEDIA
AWNING BLOWN OFF OF AREA RESTAURANT. TIME ESTIMATED FROM RADAR.
0601 PM LIGHTNING 3 NW MILTON
01/02/2017 SANTA ROSA FL 911 CALL CENTER
LIGHTNING STRIKE TO HOUSE ON SUNFLOWER AVE.
0605 PM LIGHTNING CHUMUCKLA
01/02/2017 SANTA ROSA FL 911 CALL CENTER
LIGHTNING STRUCK 2 HOUSES ON GRISWOLD RD NEAR CHUMUCKLA.
0616 PM LIGHTNING PACE
01/02/2017 SANTA ROSA FL 911 CALL CENTER
LIGHTNING STRIKE TO HOUSE NEAR LEE DR.
0700 PM LIGHTNING MILTON
01/02/2017 SANTA ROSA FL 911 CALL CENTER
*** 1 INJ *** ONE PERSON STRUCK BY LIGHTNING ON GARCON POINT RD IN THE MILTON AREA. REPORT CALLED INTO THE 911 CENTER AROUND 7PM.
0720 PM FLASH FLOOD 2 ESE CRESTVIEW
01/02/2017 OKALOOSA FL BROADCAST MEDIA
LOCAL MEDIA REPORTED OKALOOSA LANE NEAR RIVERSIDE ELEMENTARY SCHOOL WAS PARTIALLY WASHED OUT. TIME ESTIMATED VIA RADAR.
0724 PM LIGHTNING GULF BREEZE
01/02/2017 SANTA ROSA FL 911 CALL CENTER
LIGHTNING STRUCK 2 HOUSES ON VESTAVIA WAY NEAR GULF BREEZE.